Fatih Altaylı: Bu rezaleti....

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul’da 115 hamile çocukla ilgili gelişmeleri köşesine taşıdı. Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul’da 115 hamile çocuğun yasal bildirimlerinin yapılmamasına ilişkin, "İstanbul’un bir ilçesindeki tek bir hastanenin.Ya diğer hastaneler. Ya 'olayı takip eden' bir görevlinin olmadığı diğer hastaneler. Acaba Sağlık Bakanlığı bu araştırmayı genişletiyor mu?Tüm hastanelerdeki benzer ve gizlenmiş vakalar araştırılıyor mu?" dedi.

Altaylı, "Yoksa ortaya çıkabilecek 'binlerce', belki de 'on binlerce' gebe çocuk rezaleti yaşanmasın diye mesele tek hastaneyle sınırlı tutulup üstünkörü bir soruşturmayla kapatılacak mı?" diye yazdı.

Altaylı'nın Habertürk'te "Sadece bir hastanede mi olmuştur?" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

İstanbul’da bir hastaneye 115 “hamile çocuk”un başvurduğu ortaya çıktı.

Yasal olarak hastanelerin küçük yaştaki gebelikleri yetkili mercilere bildirmeleri gerekirken bunu yapmamışlar.

Rezaleti ortaya çıkaran ise görevli bir kadının dikkati, bu dikkat sonrası olayı takip etmesi ve sonuç alamayınca medyaya bildirmesi.

Açıklamalardan anladığımız kadarıyla, hastane olayı “normalleştirmiş”.

“Evet bildirmemiz gerek ama bu bölgede çok Suriyeli yaşıyor. Çok sayıda böyle olay var. Bizim için vaka-i adiyeden oldu bu iş” demeye getirmişler.

Şimdi her yerde “115 hamile çocuk” haberleri var. Ve bunların önemli bir bölümü, aile içi istismarın kurbanı olmuş.

Ben ise şunu merak ediyorum.

Bu sayı sadece “tek bir” hastanede ortaya çıkan rezaletin sayısı.

İstanbul’un bir ilçesindeki tek bir hastanenin.

Ya diğer hastaneler.

Ya “olayı takip eden” bir görevlinin olmadığı diğer hastaneler.

Acaba Sağlık Bakanlığı bu araştırmayı genişletiyor mu?

Tüm hastanelerdeki benzer ve gizlenmiş vakalar araştırılıyor mu?

Yoksa ortaya çıkabilecek “binlerce”, belki de “on binlerce” gebe çocuk rezaleti yaşanmasın diye mesele tek hastaneyle sınırlı tutulup üstünkörü bir soruşturmayla kapatılacak mı?