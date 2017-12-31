Fatih Altaylı: Abdullah Gül’ün mesajına güldüm

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere ziyaretleriyle ilgili olarak kendisine bir açıklama gönderdiğini aktardı.

Abdullah Gül'ün "AK Partili arkadaşım Gül'ün İngiltere ziyaretlerinden rahatsız" iddiasına tepki gösterdiğini ifade eden Altaylı, "Bu ziyaretin nedeni ise Gül’ün de mütevelli heyetinde yer aldığı Oxford İslam Çalışmaları Merkezi’nin mütevelli heyet toplantısına katılmakmış. Gül, yıllık mütevelli toplantılarına katılmaya özen gösteriyormuş" dedi.

Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Eski Cumhurbaşkanı’mız, 'Fatih Bey’e söyleyin, AK Partili arkadaşına bunu iletsin' demiş. Gül’ün mesajına güldüm. 'Abdullah Bey’e söyleyin, onun da arkadaşıdır' dedim"

Fatih Altaylı'nın "Keyfinizi kaçırmayın" başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gül'ün ziyaretleri

SON KHK’daki düzenlemelerden biriyle ilgili yaptığı açıklama AK Parti’yi oldukça rahatsız eden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün özel kalem müdürü aradı dünkü yazım üzerine.

Yazımda bir AK Partilinin, Gül’ün çok sık İngiltere’ye gitmesinden duyduğu rahatsızlığı iletmiş ve Gül’ün çıkışını buna bağlamanın anlamsızlığından söz etmiştim.

Abdullah Bey, selamlarıyla birlikte bir de mesaj iletti. Eski CumhurbaşkanıGül, 2017 yılında sadece iki kez İngiltere’ye gitmiş.

Bunlardan ilki 20-22 Şubat tarihleri arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in kurduğu “Din ve Politika Vakfı”nın düzenlediği bir panele katılmak için.

Gül burada “Küresel İstikrarda Türkiye’nin Rolü” başlıklı bir konuşma yapmış ve büyük bölümü 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olan sorulara yanıt vererek, Türkiye’nin tezlerini ve FETÖ’nün bu darbe girişimindeki rolünü anlatmış. Aynı panelde eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Strawda konuşmacıymış.

Gül’ün bu yılki 2. İngiltere ziyareti ise 13-15 Eylül tarihleri arasında olmuş.

Bu ziyaretin nedeni ise Gül’ün de mütevelli heyetinde yer aldığı Oxford İslam Çalışmaları Merkezi’nin mütevelli heyet toplantısına katılmakmış.

Gül, yıllık mütevelli toplantılarına katılmaya özen gösteriyormuş. Eski Cumhurbaşkanı’mız, “Fatih Bey’e söyleyin, AK Partili arkadaşına bunu iletsin” demiş.

Gül’ün mesajına güldüm. “Abdullah Bey’e söyleyin, onun da arkadaşıdır” dedim.