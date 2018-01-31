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31.01.2018 09:50

‘Farkındalık yaratmak istiyoruz’

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‘Farkındalık yaratmak istiyoruz’
1.5 yıldır setlerden uzak olan Pelin Karahan, ‘Yuvamdaki Düşman’la ekrana döndü. Oyuncu, lenf kanseri olan bir kadını canlandırıyor

Mart 2017’de oğlu Can Eyüp’ü kucağına alan Pelin Karahan, çocuğuyla ilgilenmek için setlere ara vermişti. Son olarak Yurdaer Okur’la başrolü paylaştığı ‘Yeter’ dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, ‘Yuvamdaki Düşman’ın kadrosuna dahil oldu. Karahan, dizide çocuk sahibi olmak için çabalarken, lenf kanseri olduğunu öğrenen Tülin Yılmaz karakterine hayat veriyor. 

Kanser hastalığı konusunda farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen oyuncu, “Bunu başarabilirsek ne mutlu bize... Kansere yakalanan herkesin, öncelikle metanetli olması çok önemli. Bu rahatsızlığı yenmek konusunda en büyük gücün moral olduğunu düşünüyorum. Onların yalnız olmadıklarını ve her insanın potansiyel aday olduğunun altını çizmek gerekiyor” dedi. 

Pelin Karahan’ın plastikle yapılan saç makyajı, üç kişilik bir ekip tarafından, yaklaşık dört saatte tamamlandı.

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