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20.01.2018 02:35

Facebook'ta kilitlenme sorunu!

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Facebook'ta kilitlenme sorunu!
Facebook'un 2018'de Messenger'ı hantallıktan kurtarma planlarını açıklamasının ardından iPhone'daki uygulamayı neredeyse tamamen kilitleyen bir sorun çıktı.

Sorun, birkaç kelime yazdıktan sonra uygulamanın kilitlenmesine neden olabiliyor. İyi haber ise Facebook'un hızlı davranarak sorunu çözmüş olması.

TechCrunch'ın haberine göre uygulamayı kapatıp tekrar açmak sorunu çözmüyordu. Sorunla sadece bazı kullanıcılar karşılaşmış olsa da, yüz milyonlarca kullanıcısı olan Facebook'ta birçok kullanıcının sorundan etkilenmiş olması muhtemel.

Neyse ki sorun hızla onarılmış görünüyor. Facebook, sorunun ortaya çıkmasının kısa süre ardından gerekli değişiklikleri yaparak kilitlenme sorununu çözmüş bulunuyor.(chip online)

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