‘Facebook ABD yönetimine çalışıyor’

Sosyal paylaşım ağı Facebook’un kullanıcı hesaplarının kaldırılması konusunda ABD yönetiminin lehine çalıştığı ileri sürüldü.

The Intercept haber ve araştırma sitesinin kurucularından köşe yazarı Glenn Greenwald, Facebook'un ‘uygun olmayan' hesapların kaldırılması gerektiği durumlarda ABD yönetimi ile beraber çalıştığını yazdı.

Facebook'un ABD'li yetkililerle yaptığı işbirliğinin Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un hesabının kapatılmasından sonra açık bir şekilde ortaya çıktığını belirten Greenwald, Facebook basın servisinin, Kadirov'un Magnitskiy Listesi'ne alınması nedeniyle hesabının kapatılmasının belirtilmesine dikkat çekti.

Haberde, ABD'nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya da özel yaptırım uyguladığı, fakat kendisinin sahip olduğu hesabın hala açık olduğu vurgulandı.

'AYNI ŞEYİ İRAN İÇİN YAPMAZLARDI'

Greenwald, bu gelişmelerin, Beyaz Saray'ın sadece bir kişiyi yaptırım listesine dahil ederek, Facebook ve Instagram'dan istenen herhangi bir kişinin çıkarılmasını sağlayabildiği anlamına geldiğini kaydetti ve "İnsanlar, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın idaresine, herhangi bir kişinin hesabını bloke etme hakkı tanıyacak kadar güven duyuyor mu?" ifadelerini kullandı.

Makalede ayrıca Facebook'un Tel Aviv'le de buna benzer ‘yakın' ilişkiler kurduğu belirtildi. Buna göre İsrail yönetiminin talebiyle Facebook, itaat etmemeleri durumunda şirketin yetkililerine büyük cezalar uygulanacağı tehdidiyle defalarca Filistinli kullanıcıların hesaplarını kapattı.

Böyle bir işbirliğini tüm ülkelerin yapamadığı dikkat çekilen makalede, İran'ın (Trump'ın Kudüs kararını desteklediği için) demokrat senatör Chuck Schumer'in hesabının kaldırılmasını talep etmesi halinde Facebook'un bu talebi yerine getiremeyeceği kaydedildi.

Greenwald, Facebook'un sadece üzerinde etkisi sahibi olan ülkelerle işbirliği yaptığının da altını çizdi.