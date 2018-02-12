Fabrikada stajyer öğrenciye taciz skandalı

Sakarya’da liseli K.Y.’yi staj yaptığı vagon fabrikasında, kendini doktor olarak tanıtan çalışan taciz etti.

İddiaya göre yönetim çalışanı emekli edip olayı kapatmaya çalıştı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, skandalı yargıya taşımaya hazırlanıyor

Fabrika staj yapan lise öğrencisinin uğradığı taciz, Sakarya’yı karıştırdı. Olay öğrenim yılının ilk döneminin son günlerinde yaşandı. 17 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi K.Y., staj yaptığı vagon fabrikasında çalışırken rahatsızlanıp işyeri doktorunun odasına gitti. İddiaya göre kendini doktor olarak tanıtan 60 yaşındaki fabrika çalışanı H.Y., üstünü çıkartmasını istediği genç kızı öpmeye çalıştı ve elle taciz etti. Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre genç kızın durumu işyeri yönetimine bildirmesi üzerine staj gördüğü birim değiştirildi. Ancak olay okul yönetimine bildirilmedi.

EMEKLİ EDİLDİ

İşyeri yönetiminin H.Y.’yi önce lojmandan çıkardığı, ardından da emekliye sevk ettiği öne sürüldü. Bu arada okul yönetimi olaydan haberdar oldu. Taciz iddiasıyla ilgili adli işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Öğrencinin de olayı ailesine anlatamadığını fark eden okul yönetimi, skandalı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye iletti.

SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine devreye giren Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğrencinin staj yaptığı işyerinin değiştirilmesini istedi. Bugün Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Töre, rehber öğretmenlerin bu tür konularda duyarlı olmasını istedi ve istismar gibi olayların derhal tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması konusunda takipçi olacaklarını kaydetti.