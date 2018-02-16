EZBER BOZAN PASTANE…

Kadıköylülerin gönlünde Görgülü’nün yeri hep farklı olmuştur. 1960 yılından beri kalitesinden ödün vermeyen bir pastane olarak hizmet vermektedir. Şubeleşmenin ardından müşterilerinden gelen talebe cevap vermek için konsept değişikliğine giderek menülerini yenilemişler. Bu değişim daha geniş menü seçeneğini ve fonksiyonel mekanlarda hizmeti de beraberinde getirmiş.

Acıbadem’deki şubeleri bu değişimin en iyi gözlemlendiği işletme. Oldukça geniş bir alanda ve müşterilerin farklı beklentilerine cevap verecek şekilde dizayn edilmiş. Özel toplantı odasından, parti odasına, çocuk oyun alanından bir brasserie’yi aratmayacak menüye kadar her türlü detay düşünülmüş. Salonların dekorasyonu modern çizgiler taşıyor. Menü ise her zevke hitap edebilecek düzeyde. Dünya mutfağından örnekleri bulabiliyorsunuz. Özellikle pizza çeşitleri ince hamur tercih edenler için ideal. Pek çok pizzacıda bu kadar dengeli pişirilmiş pizza bulmak zor. Favorim kesinlikle “Pizza Carpaccio”.

Hamburger çeşitlerinde oldukça iddialılar. Köftelerinin gramajı oldukça doyurucu. Pişirilme dengesi ise ideal seviyede. Türk Mutfağından lezzet arayanlar için dürüm çeşitleri, İtalyan Mutfağından seçenek arayanlar için makarna çeşitleri menüde yer alıyor. Eğer canınız Meksika mutfağı çekerse “Etli Nachos” doğru tercih olacaktır. Şefin yorumundaki baharat oranı mükemmel. Acı sevenlere bu alternatifi önerebilirim.

Söz konusu mekan Görgülü olunca tabii ki tatlı seçenekleri de mutlaka denenmeli. Yıllardır kalitesi ve lezzeti hiç değişmeyen manda süründen üretilen “Kazandibi” ve “Tavuk Göğüsü” her zaman ilk tercihim olsa da “Cevizli Baklava” ve “Sütlü Nuriye” de mutlaka tadılmalı diye düşünüyorum. Bir pastanede dünya mutfağından örnekler olur mu? demeden gidip deneyimlemekte fayda var. Görgülü kesinlikle ezber bozuyor.