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12.01.2018 21:55

Evsiz kalan şef garson Twitter fenomeni oldu

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Evsiz kalan şef garson Twitter fenomeni oldu
Paris sokaklarında yaşayan evsiz bir adam olan Christian Page (45), bir Twitter fenomeni. Depresyona girmeden önce ünlü sporcu ve sanatçıların gittiği bir restoranda şef garsonluk yapıyordu.

Paris sokaklarında yaşayan evsiz bir adam olan Christian Page (45), Twitter fenomenioldu. 20 bine yakın takipçisi olan Page, evsizlerin sorunlarını dile getiriyor.

Bunlardan biri kanalizasyon mazgallarının üzerini kapatan metal çubuklardı. Mazgallardan gelen sıcak havanın evsizlerin ısınmasını sağladığını belirten Page’in konuyu Twitter’dan gündeme getirmesi büyük ilgi çekti ve 2 binden fazla hesap tarafından paylaşıldı. Bunun sonucunda metal bariyerler kaldırıldı.

NADAL VE İBRAHİMOVİÇ

Page, evsiz olmadan önce ise Paris’te lüks bir restoranda şef garsonluk yapıyormuş. Ünlü raket Rafael Nadal, yıldız futbolcu Zlatan İbrahimoviç, Fransız aktör Jean Rochefort ve Fransız kadın şarkıcı Sheila gibi isimlere hizmet verdiğini anlatan Page, eşinden boşandıktan sonra depresyona girerek işini gücünü bırakıp sokaklara düşmüş.

Ayda 545 euroluk sosyal yardımla yaşayan Page, ekranı çatlamış eski model bir akıllı telefonla tweetlerini atıyor. 

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