Evrensel'in Diyarbakır bürosuna hırsız girdi

Evrensel’in Diyarbakır Bürosunda kimliği belirsiz kişi ve kişilerce gerçekleştiren hırsızlık olayında iki fotoğraf makinesi ve bir kamera çalındı.

Evrensel’in Diyarbakır Bürosuna gece saatlerinde hırsız girdi. Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce gerçekleştiren hırsızlık olayında iki fotoğraf makinesi ve bir kamera çalındı.

Evrensel'de yer alan bilgilere göre, hırsızlık olayında ilk önce balkona girilerek, büyük bir odunla pencerenin demiri zorlandı. Hafif eğdirilen demir kırılamayınca yan duvardaki pencere demirinin arasındaki geniş boşluktan pencere zorlanıp içeri girildi. Etrafı epey dağıtan kişi ve kişiler büroda bunun iki fotoğraf makinesini ve bir video kamerasını aldı.

Büro çalışanları sabah büroya geldiğinde kapının kilitli olmasına rağmen etrafının dağınık olduğunu ve çalışma odasının camlarının açık ve kırılmış olduğunu gördü ve polis çağırdı. Hırsızlık olayı ilgili çağrılan polisler parmak izi araması yaparak tutanak tuttu. Çevrede bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarının incelenerek savcılığın soruşturma açacağı öğrenildi. Diyarbakır Valiliği’ne çok yakın noktada gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili görgü tanıkları bulunmuyor.