Evrensel Çocuk Müzesi’ne ziyaretçi akını

Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmete açılan, Türkiye’nin ilk ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ 4 ayda 75 bin kişiyi ağırladı.

İzmir’in dört bir yanındaki ilçeler ile Muğla ve Ordu gibi farklı bölgelerdeki kentlerden 327 okul müzeye geziler düzenledi. Başkan Akpınar “Aydınlık bir gelecek için, bilimle iç içe nesiller yetiştiriyoruz” dedi.

YENİ ÇEKİM MERKEZİ

Geçtiğimiz Eylül ayında kapılarını açan Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, bölgenin yeni çekim merkezi haline geldi. Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde yer alan müze; dev dinozor maketleri, çeşitli hayvan replikaları, bilimle eğlenceyi buluşturan sergi ve eğitim alanlarıyla büyük beğeni kazandı. Haftanın her günü açık olan müzeyi 4 ayda toplam 75 bin kişi ziyaret etti.

MUĞLA’DAN SAMSUN’A

Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, aileler ve bireysel ziyaretçilerin yanı sıra, okullardan da yoğun talep gördü. Urla’dan Bergama’ya, Torbalı’dan Kemalpaşa’ya kadar İzmir’in dört bir yanındaki okullar ile Balıkesir, Muğla, Samsun, Ordu ve Aydın gibi kentlerdeki çeşitli eğitim kurumları da müzeye geziler düzenledi. Toplam konuk okul sayısı 327’ye ulaştı. Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin, 0 232 324 63 43 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

AYDINLIK NESİLLER İÇİN

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bizim temel hedefimiz; üretken, farkındalığı gelişmiş, değer sahibi, soran-sorgulayan, aydınlık nesiller yetişmesine hizmet edebilmektir. Türkiye’de ilk olan Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü de bu anlayışımızın en güzel eseridir. Gösterilen ilgiden, binlerce çocuğumuzu burada bilim, eğitim ve eğlence ile buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Attığımız her adımda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini düşünmeye devam edeceğiz" dedi.

BİLİM, EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA

• 7 bin 200 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü; çocukların yaşayarak ve keşfederek, ‘anlamlı öğrenme’ imkanı bulacağı bir proje olarak tasarlandı.

• Paleontoloji adasında 15 adet dinozor replikası ve fosil kazı alanı, entomoloji adasında böcek replikaları ve böcek otelleri, biyolojik gölet, sinevizyon salonu, küçültülmüş inşaat makineleri ve eğitim alanları oluşturuldu.

• Yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatıldığı sergi alanları hazırlandı.

• Kampüs içerisinde ayrıca okul grupları için piknik alanı, etkinlik, tiyatro ve gösteriler için bir sahne, restoran, büfe, hediyelik eşya ve fotoğrafçı dükkanları da yer aldı.

• Kampüsün kadrosuna; disiplinler arası eğitimin sağlanabilmesi amacıyla, paleontologlar, biyologlar, fizik pedagogları, sosyologlar, aile-çocuk danışma rehberi, müze rehberleri gibi birçok alandan eğitmen dahil edildi. Akademisyenlerin yer aldığı bir de Bilim Kurulu oluşturuldu.