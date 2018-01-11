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11.01.2018 20:15

Evlerine giren panzerin altında kalarak ölmüşlerdi; o davada yeni gelişme

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Evlerine giren panzerin altında kalarak ölmüşlerdi; o davada yeni gelişme
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek yaşamını yitiren Yıldırım kardeşlerin ölümüne ilişkin 2 polis hakkında açılan davanın 2. duruşmasında olay yeri keşfinin tekrar yapılmasına karar verdi.

Karşıyaka Mahallesi’ndeki evlerinde uykudayken Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın duruşması Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istenilen ilk duruşmada tahliye edilen polis Ömer Yeğit duruşmaya katılmazken, diğer sanık polis amiri Murat Maden duruşmada hazır bulundu.

Basın mensuplarının içeri alınmadığı duruşmayı, Yıldırım kardeşlerin babası Mesut Yıldırım, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’nin yanı sıra Diyarbakır, Ankara ve farklı barolara bağlı avukatlar izledi. Sanık avukatlarından sonra savunma yapan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, tanık beyanları çerçevesinde devletin sorunları ön plana çıkararak faillerin cezasız bırakılması ve devlet menfaatlerinin gözetilerek, ceza verilmesinden kaçınılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yıldırım kardeşlerin avukatlarından Rojhat Dilsiz ise, zırhlı araçların dikkatsiz hareketleri nedeniyle çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “Zırhlı araçların ehli olmayan kişiler tarafından kullanılması ceza gerektirmektedir” dedi.

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