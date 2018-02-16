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16.02.2018 12:00

"Evlenelim de kızımızın adı Şi Nanay olsun diyenler var"

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"Evlenelim de kızımızın adı Şi Nanay olsun diyenler var"
Adı ve soyadı ile Twitter’da gündem olan felsefe profesörü Bence Nanay, “En çok evlenme teklif edenlerin tweet’lerini sevdim” dedi. Kısa sürede fenomen haline gelen Prof. Bence Nanay: "Evlenelim de kızımızın adı Şi Nanay olsun' diyenler var" dedi.

Türkiye’de sosyal medyada günlerdir konuşulan Cambridge Üniversitesi’nde ders veren bir felsefe hocası adıyla fenomen oldu. Bence Nanay adına sahip felsefecinin mavi tıklı profilini keşfeden bazı kullanıcılar birkaç gün önce “Şaka sandım ama gerçekmiş, Cambridge’de felsefe hocasının adı gerçekten Bence Nanay’mış” diye paylaşımlar yaptı. Prof. Dr. Nanay’ın takipçi sayısı hızla arttı. Kimi “Nanay gülüm” türküsünü gönderdi, kimi “Evlenelim kızımızın adı Şi Nanay olsun” yazdı, kimi de Türkçe anlamını anlatmaya çalıştı.

Belçikalı felsefeci Twitter’dan açıklama yaptı. Filozof,  “Türk Twitter kullanıcıları bir felsefe hocasının adının Bence Nanay olmasından ötürü hayli eğleniyor. Ama hâlâ adımın tercümesini bilmiyorum. 1. çeviri: Bence saçmalık! 2. Çeviri: Düşünüyorum, o halde yokum” dedi.

Gazete Habertürk’ten Nalan Koçak'a konuşan Prof. Dr. Nanay, “Daha önce pek çok Türk arkadaşım oldu. Onlar da adımın Türkçe’de komik anlama geldiğini söyledi ama herkes farklı şekilde çevirdi. En azından neden çok komik olduğunu anlayabiliyorum. Macar’ım ve adımın gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyorum” dedi. En çok adı ve soyadı nedeniyle evlenme teklif edenlerin tweet’lerini sevdiğini de belirten felsefeci, “Türk kullanıcılar Amerikalı ya da İngiliz kullanıcılardan kesinlikle daha komik ve seviyeli. 20’li yaşlarda aylarca Türkiye’yi gezdim. Ülkenize, yemeğine, mimarisine, insanlarına âşık oldum. Hatta restoranlarda sütlaç, ayran ısmarlayabilmek, insanlarla sohbet edebilmek için biraz sokak Türkçe’si bile öğrendim” diye konuştu.

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