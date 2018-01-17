Evinde tasarruf etmek isteyenlere tüyolar

Kira, faturalar, mutfak masrafları derken evin giderleri boyunuzu aşabilir.Evinizde tasarruf yapmak istemez misiniz? İşte, ev giderlerini azaltmanın yolları…

Pembenar / Milliyet - Tasarruf yapmaya önce her ay düzenli olarak ödemek zorunda olunan faturalarla başlamak gerekir.

Faturalarınızı azaltın

Dikkat etmediğiniz ufak ayrıntılar faturalarınıza büyük meblağlar olarak yansıyabilir. Örneğin beyaz eşyalarınız enerji tasarruflu değilse, elektrik faturanız olması gerekenden yüksek gelebilir.

Eşyalarınızı tasarruflu olanlarıyla değiştirmeyi deneyin, eğer bunu yapmaya imkânınız yoksa; buzdolabınızı gün içinde gereksiz yere çok sık açıp kapatmayarak, fırınınızı kapattıktan sonra soğuyana kadar geçen süreyi yemeğinizin pişme süresine dahil ederek, elde bulaşık yıkarken gereğinden fazla su harcamak yerine bulaşık makinasını kullanarak, az miktarlarda su ısıtmak için su ısıtıcısı gibi elektrikli ürünleri kullanmayarak mutfağınızda tasarruf yapabilirsiniz.

Kullanmadığınız her şeyi kapalı konuma getirin

Bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor.Yok yere açık duran bir lamba, asla kapatmadığınız bilgisayarınız neden açık kalsın ki? Gerek olmayan durumlarda yaptığınız harcamalar bütçenize zarar verir.

Gün içinde evinizin perdelerini açık tutmanız, güneş ışığından faydalanarak ekstra bir ışık yakmanıza gerek bırakmayacak. Ayrıca bütün gün güneş alan odalarınız özellikle kış aylarında ısınma ihtiyacınıza olumlu etki edecektir. Bunun yanında evde olmadığınız zamanlarda televizyon, bilgisayar, modem gibi elektronik aletleri prizde elektriğe bağlı halde bırakmamanız da elektrik açısından tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

Elektrik faturasını düşürme yolları

İndirimleri kaçırmayın

Düzenli olarak aldığınız sabit ihtiyaçlarınızı marketlerin indirim günlerinde alabilirsiniz. Bu sayede ürünler aniden bittiğinde herhangi bir yerden pahalıya almak derdinden kurtulursunuz. Şöyle ki; yılbaşı, anneler günü gibi zamanlarda kozmetik markaları büyük indirimler yapar. Örneğin kullandığınız diş macunu indirimdeyse bir yerine birden fazla alın, nasıl olsa bitince tekrar almanız gerekecek.

Aynı şeyleri banyoda kullandığınız ürünler için de düşünebilirsiniz. Kiloluk sabunlar, büyük şampuanlar, çoklu satılan ürünler çoğu zaman tek tek almaktan daha uyguna gelecektir. Ayrıca bebek bezi, kadın pedi, tuvalet kâğıdı gibi ürünler için de indirimleri değerlendirebilirsiniz. Bunlar dışında mutfak giderleriniz için kuru bakliyat gibi bozulmayan ürünleri depolayabileceğiniz gibi, erkenden tüketilmesi gereken ürünleri de büyük marketlerin halk günlerinde alabilirsiniz.