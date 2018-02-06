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07.02.2018 02:05

'Evimize güneş farklı doğdu'

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'Evimize güneş farklı doğdu'
Artvin'de, kalıtsal retina hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşayan Ayten (18) ve Adem (9) Kılıç kardeşlerin maddi imkansızlıklardan alamadığı teleskobik gözlükler için Artvin Valisi Ömer Doğanay devreye girdi.

Kendilerine verilen gözlüklerle rahat görme imkanına kavuşan kardeşler, ziyaret ettikleri Vali Doğanay'a teşekkür etti.Artvin'de yaşayan Metin- Ayfer Kılıç çiftinin Ayten ve Adem isimli çocukları kalıtsal retina hastalığına yakalandı. Ailenin durumundan haberdar olan Artvin Valisi Ömer Doğanay da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne talimat vererek, kardeşlerin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenilmesini istedi. İl Sağlık Müdürü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İrfan Akalın, Artvin Devlet Hastanesi'nde muayene ettiği Kılıç kardeşlerin, yakını ve uzağı görmede zorluk çektiğini ve teleskobik gözlükle daha rahat görebileceğini belirledi. Ailenin maddi durumunun yeterli olmaması üzerine devreye giren Vali Doğanay, Ankara'dan teleskobik gözlüklerin getirilmesini sağladı. 

GÖZLÜKLER HEDİYE EDİLDİ 

Aileyi ve kardeşleri makamında kabul eden Vali Doğanay, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Doğanay, daha sonra kardeşlere teleskobik gözlükleri hediye etti. Gözlükleri takarak, daha rahat görmeye başlayan Kılıç kardeşler, çok mutlu olduklarını, karanlık dünyalarının aydınlandığını dile getirdi. 

'EVİMİZE GÜNEŞ FARKLI DOĞDU'

Baba Metin Kılıç da görme sorunları nedeniyle çocuklarının özellikle okulda sıkıntı çektiğini belirterek, "Valimizden Allah razı olsun. Çocuklarımın 18 yıllık karanlık dünyaları, valimizin makamında aydınlandı. Çocuklarımın her ikisi de okullarında başarılı öğrencilerdir. Görme sorunları nedeniyle derslerinde okumak ve yazmakta güçlük çekiyorlardı. Özellikle sınavlarda soruları öğretmenleri okuyarak, destek olmaya çalışıyorlardı. Artık buradan sonra bu sorun ortadan kalktı. Buradan sonra çocuklarımın başarıları daha da artacaktır. Çok mutluyuz. Valimizin sayesinde bugün evimize güneş farklı doğdu" dedi. 

Ziyaretin sonunda Vali Doğanay, kardeşlere çeşitli hediyeler de vererek, aileyle birlikte hatıra fotoğrafı  çektirdi.  

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