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12.02.2018 17:35

Everton'dan Cenk Tosun'a kötü haber!

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Everton'dan Cenk Tosun'a kötü haber!
Devre arasında İngiliz kulübü Everton’a, 27 milyon euroya Beşiktaş’tan transfer olan Cenk Tosun’a teknik direktör Sam Allardyce’dan kötü haber geldi.

İngiltere Premier Ligi 27. haftasında oynanan Everton-Crystal Palace mücadelesinin ardından Cenk Tosun ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Allerdyce, Cenk’in henüz kadroda yer alamayacağını açıkladı.

Takımın gol yollarındaki sıkıntıyı aşmak için büyük ümitlerle transfer adilen Cenk Tosun son haftalarda takımda forma şansı bulamıyor.

Crystal Palace mücadelesinde oyuncu değişiklik hakkını Cenk’ten yana kullanmayan Sam Allerdyce tribünlerden tepki almıştı.

Cenk Tosun’u bir süre ilk 11 başlatmayı düşünmediğini belirten Allardyce, "Tosun, Premier Lig’e uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Ocak’ta takıma dahil olan oyuncularda olan bir durum. Ligde sıkıntılı bir durumdayız. Ne zaman ligde güvenli sıralara yükseliriz, o zaman Cenk’i oyuna alıp neler yapabileceğini görebiliriz. Cenk’in gol atma konusunda yetenekleri açısından asla bir şüphem yok. Fakat bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek, asıl zor olan bu. Ama dediğim gibi bizim için ilk öncelik Premier Lig’deki yerimizi sağlama almamız. O gün geldiğinde onu sahaya süreceğiz. Bu hafta sonunda Orta Doğu’da sıcka bir iklimde kampa gireceğiz. Bu ara onun kendini geliştirmesi için önemli bir fırsat. Kendisini çok çok iyi hazırlaması gerekiyor. Çünkü yağmur altında çamura batmış bir şekilde maç yaparken çok işine yarayacak" dedi.

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