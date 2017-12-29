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30.12.2017 01:05

'Everton, Cenk Tosun için İstanbul'a heyet gönderdi'

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'Everton, Cenk Tosun için İstanbul'a heyet gönderdi'
İngiliz Everton kulübünün Cenk Tosun için İstanbul'a heyet gönderdiği iddia edildi.

Ada basınına göre, Cenk Tosun'u başka kulüplere kaptırmak istemeyen İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton, İstanbul'a temsilci heyeti gönderdi.

Daily Mirror'un haberine göre Everton, 26 yaşındaki oyuncunun transferini tamamlamak için, futbol direktörü Steve Walsh önderliğindeki bir heyeti İstanbul'a gönderdi.

Cenk Tosun ile Everton'ın yanı sıra Roma, Valencia ve Red Bull Leipzig kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. Everton'ın 25 milyon sterline transferi sonlandırarak resmi işlemleri tamamlamak istediği kaydedildi.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'u istediklerini vurgulayarak, "İşin açıkçası santrforda bir arayışımız var. Anlaşma olur mu olmaz mı göreceğiz. Transferde diğer kulüplerin araya girme olasılğından endişe ediyoruz. "Son maçlarda gol yollarındaki sıkıntımız su yüzüne çıktı. En büyük problemimiz hala bu. Transfer sezonunda santrfor önceliğimiz olacak. Gol yüzdemizi artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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