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15.02.2018 23:40

Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı

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Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
56 yaşındaki iş adamı Hans Georg Naeder’le evliliğin eşiğinden dönen Nathalie Scheil (25), aynı zamanda milyonerliği, hatta milyarderliği de kaybetmiş oldu.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Hans Georg Naeder’in Berlin’de olduğu bir gün sabaha karşı eve üç erkekle gelen manken Nathalie Scheil, hem evlilikten oldu hem de milyonerlikten. Bild gazetesinin haberine göre iki sevgili, evlenmeden önce mal paylaşım sözleşmesi yapmış. Sözleşmeye göre, Naeder, evlendikten sonra Nathalie’den ayrılsaydı bir servet ödeyecekti. İş adamı, boşanma durumunda her yıl için 3 ila 5 milyon euro arasında bir nafaka ödeyecekti. İkili, bir çocukları olduktan sonra boşansalardı, bu kez Nathalie yaklaşık 1 milyar euronun sahibi olacaktı. Çift, evlenmeden ayrıldıkları için yapılan sözleşme de geçersiz oldu. Bu durumda genç kadının milyoner, hatta milyarder olma hayali de suya düştü.

NEDEN AYRILDILAR?

Scheil, Naeder’in şehir dışında olduğu sırada yasak olmasına rağmen katıldığı bir partiden eve üç erkekle birlikte döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, eve gelen üç kişiden ikisi yarım saat sonra evden ayrıldı. Üçüncü kişi ise evde kaldı. Sabah saat 09.00 gibi eve gelen hizmetçi, önce koltuğun üzerinde ceket ve şapka gördü, daha sonra da erkek misafiri. Selamlaştıktan sonra mutfağa geçen hizmetçi, sönmüş mumlar ve içilmiş şampanya şişesi buldu. Tekrar salona döndüğünde ise bu kez ceket ve şapkanın olmadığını fark etti. Ardından kapanan kapı sesini duydu. Sonra da gördüklerini Hans Georg Naeder’e anlattı. 2.2 milyar euro servetiyle Almanya’nın en zenginleri arasında yer alan Naeder ise bu olayın üzerine evlilik davetiyesi gönderdiği yakınlarına bir mektup yazarak düğünün iptal edildiğini duyurdu.  

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