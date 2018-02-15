  • BIST 116.226
  • Altın 163,868
  • Dolar 3,7691
  • Euro 4,7045
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
16.02.2018 07:50

Evde mahsur kalan Birtanem’i kurtarmak için çabaladılar

»
Evde mahsur kalan Birtanem’i kurtarmak için çabaladılar
Antalya'da polis, evinde mahsur kalan Iraklı Birtanem Perihan’ın (5) kapıyı açması için Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerini kullandı. Yaklaşık 2 saat boyunca ağlayan çocuk, polis tarafından kapı açılarak kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesinde 123 numaralı sokaktaki bir apartmanın 4’üncü katında bir çocuğun yüksek sesle ağladığını duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sesini duydukları Birtanem Perihan’ın kapıyı açması için uzun süre çaba sarf etti. Önce çocuğa Türkçe kapıyı açması için çağrıda bulunan ekipler, daha sonra komşularından Perihan’ın Iraklı olduğunu öğrendi.

Polis, Arapça bilen başka bir meslektaşını arayarak yardım istedi. Telefondan Arapça konuşan polis, çocuğu kapıyı açması için ikna edemedi. Çocuğun Kürt kökenli olabileceğinin belirtilmesi üzerine Kürtçe bilen başka bir polis, Birtanem ile iletişim kurmaya çalıştı. Polis, İngilizce de çocuğun kapıyı açmasını istedi, ancak başarılı olamadı.

5a85e3747152d81cd83de0b5.png

KAPIYA SIKIŞAN ÇOCUĞUN PARMAĞINI ÖPTÜ

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna edemeyince bu kez çatıdan içeri girmeye çalıştı. Çatıdaki kapıların da kilitli olması üzerine çilingir ve itfaiyeye haber verildi. Anne Yasmin Perihan’a ulaşan polisler, kapıda beklediği esnada kızın ağabeyi Abdulkadir Latif okuldan geldi.

Abdulkadir Latif, kapıyı anahtarıyla açmaya çalıştı ancak küçük çocuğun kapıyı arkadan da kilitlediği anlaşıldı. Ağabeyinin kapıyı açmaya çalışması esnasında Birtanem Perihan’ın parmağı kapıya sıkışınca küçük kız çığlık attı.

Polis, uzun uğraş sonucunda kapının arkasındaki sürgüyü bıçakla açmayı başardı. Polis küçük kıza sarıldı ve sıkışan parmağını öperken, Birtanem korktuğunu söyledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 cami imamına 7 buçuk yıl hapis15 Şubat 2018 Perşembe 20:38
  • Çukurova'ya uluslararası tenis akademisi15 Şubat 2018 Perşembe 14:31
  • İstanbul'daki cesetlerin sırrı çözüldü! Korkunç detaylar...15 Şubat 2018 Perşembe 14:14
  • Doğu Karadeniz’i esir alan böcek için eylem planı15 Şubat 2018 Perşembe 11:53
  • Bakkalda erkek dehşeti!15 Şubat 2018 Perşembe 11:28
  • Babalar mezun oluyor15 Şubat 2018 Perşembe 11:07
  • Sorunları yerinde tespit edip fikir alışverişinde bulunuyor15 Şubat 2018 Perşembe 10:58
  • Paylaştıkça büyüyen sevgi15 Şubat 2018 Perşembe 10:37
  • Vatandaşlar yakaladı, tekme tokat dövüp polise teslim etti15 Şubat 2018 Perşembe 10:15
  • Karşıyakalılar güne sporla başlıyor15 Şubat 2018 Perşembe 10:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti