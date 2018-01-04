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05.01.2018 05:00

Ev ve altın karşılığı evlendi, sevgilisine öldürttü

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Ev ve altın karşılığı evlendi, sevgilisine öldürttü
Antalya'nın Serik ilçesinde evinde ölü bulunan M.Ş.'nin (78) cinayet şüpheli olarak gözaltına alınan karısı S.Ş. (39) ve ilişkisi olduğu belirlenen Suriyeli E.A. (19) tutuklandı.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde oturan M.Ş., 23 Aralık 2017'de evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Gözaltına alınan M.Ş.'nin eşi S.Ş., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.Ş. adlı kadının Suriyeli E.A. ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, incelemeyi bu yönde derinleştirdi. Ekipler, M.Ş.'nin, S.Ş. ve ilişkisi olduğu tespit edilen E.A. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Polis, 2 Ocak'ta S.Ş.'yi gözaltına aldı. S.Ş. polise verdiği ifadesinde, 3 yıl önce tanıştığı E.A.'nın yönlendirmesiyle önceden bir eczaneden satın aldığı 1 paket cinsel gücü artırıcı hapı ezerek meyve suyuna karıştırıp eşine içirdiğini söyledi. Gizlice eve aldığı E.A.'nın yatak odasında saklandığını anlatan S.Ş., "İlaçlı meyve suyunu içen eşimi E.A. oturma odasında boğarak öldürdü" dedi.

S.Ş.'nin ifadesinin ardından E.A. da 2 Ocak'ta oturduğu Akçaalan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen parmak uçları kesilmiş 1 çift yün eldiven, 1 çift deri eldiven ve 1 makas ele geçirildi. E.A. ve S.Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

3 AY ÖNCE EV VE ZİYNET EŞYASI KARŞILIĞINDA EVLENMİŞ

Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen M.Ş.'in, cinayet zanlısı olarak ilişkisi olduğu belirtilen Suriyeli E.A ile birlikte gözaltına alınan eşi S.Ş. ile yaklaşık 3 ay önce evlendiği ortaya çıktı. S.Ş.'in M.Ş. ile ev ve bir miktar ziynet eşyası alması karşılığında evliliği kabul ettiği öne sürüldü. M.Ş.'in yaklaşık 350 bin TL'ye oturdukları evi ve bunun yanı sıra bilezik, altın zincir, yüzük, küpe ve kolye aldığı kaydedildi.

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