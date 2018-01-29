Ev sahibi 12 yıl bakmadığı evini bu halde buldu

İngiltere'de bir ev sahibi kiracısının yaşadığı eve girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Çöp eve dönen daireyi temizlemek 4 gün sürdü.

56 yaşındaki adam 12 yıl sonra ilk kez eve girdiğinde odaların boş kutular ve çöplerle dolu olduğunu gördü.

Graham Holland'ın yüzlerce bira kutusu, sigara ve yiyecek atıklarını temizlemesi 4 gün sürdü. Ev sahibi tek odalı dairede oluşan hasarı onarmak için tam 10 bin pound ödedi. Graham Holland ve eşi yatırım yapmak için bu evi satın almıştı. İçini yeniledikleri evi bir kaç farklı kişiye kiraladıktan sonra son 12 yıldır oturan kiracıyla anlaştılar.

Holland kiracısıyla ilgili "evi görmem konusunda çok istekli değildi ben de ısrar etmedim" diye konuştu. Düzenli olarak kirayı ödediği için kiracısını rahatsız etmek istemediğini söyleyen Holand, tertemiz verdiği evini çöpler içinde görünce kendisini korku filminde zannettiğini ifade etti.