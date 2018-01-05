Eurosam - Aselsan - Roketsan arasında roket anlaşması

Sözleşme kapsamında Türkiye uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmeleri konularında iki ülkeyle ortak çalışmalarda yer alacak.
Reuters'ın aktardığı Eurosam'ın açıklaması şöyle:
Ortak çalışmaların Türkiye'nin yerli hava ve füze savunma sistemlerinin gelişimini desteklerken, bir yandan da ihracat olasılığını genişletmesi, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki işbirliğini de uzun vadede artırması bekleniyor"
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