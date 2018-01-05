Eurosam - Aselsan - Roketsan arasında roket anlaşması

Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam, Türkiye'nin savunma sanayi alanında teknoloji üreten Aselsan ve Roketsan şirketleriyle 18 aylık bir ortak sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Sözleşme kapsamında Türkiye uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmeleri konularında iki ülkeyle ortak çalışmalarda yer alacak.

Reuters'ın aktardığı Eurosam'ın açıklaması şöyle:

Ortak çalışmaların Türkiye'nin yerli hava ve füze savunma sistemlerinin gelişimini desteklerken, bir yandan da ihracat olasılığını genişletmesi, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki işbirliğini de uzun vadede artırması bekleniyor"