Etkinlikler Şubat ayında da sürüyor

Yalova’nın kültür sanat şehri olması için önemli işlere ve organizasyonlara imza atan Yalova Belediyesi, her ay düzenli olarak organize ettiği kültür sanat programları ile 7’den 77 herkese hitap ediyor.
3 Şubat Cumartesi günü ‘Beyaz Diş Ülkesi’ tiyatro oyunuyla başlayan etkinlikler ise şöyle;
10 Şubat 2017 – Mamu’nun Maceraları Çocuk Oyunu ( Çocuk Tiyatrosu 13:00-15:00 iki seans)
13 Şubat 2017 - Yalova Şairler ve Yazarlar Derneği; ’18.Yalova Şiir Akşamları Şiir Sergisi ve Şiir Dinletisi’ (Kent Müzesi-15:30)
17 Şubat 2017 - Çılgın Parti; Sihirbaz, Bubbles Show, Palyaço, Mike Mouse (Çocuk Tiyatrosu 13:00-15:00 iki seans)
21 Şubat 2017 – Şoför Nebahat Tiyatro Oyunu (Raif Dinçkök Kültür Merkezi 20:00)
22 Şubat 2017 – Haluk Çetin İle Yürüyen Köşk Buluşmaları Pelin Batu ile Şiir, Müzik ve Öyküler (Uğur Mumcu Kültür Merkezi 20:00)
24 Şubat 2017 – Sakar Palyaço Çocuk Oyunu ( Çocuk Tiyatrosu 13:00-15:00 iki seans)
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