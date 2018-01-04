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04.01.2018 08:25

Ethem Sarısülük davasında Yargıtay dosyayı eksik göndermiş

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Ethem Sarısülük davasında Yargıtay dosyayı eksik göndermiş
Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük davasında, yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay'ın, dosyayı yerel mahkemeye eksik gönderdiği, dosyada yer alan iki CD’nin de kırıldığı ortaya çıktı.

Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük davasında, yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay’ın, dosyayı yerel mahkemeye eksik gönderdiği, dosyada yer alan iki CD’nin de kırıldığı ortaya çıktı.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2017 tarihli tutanağında şöyle denildi: “Mahkememizin 2015/364 esas sayılı dosyasının temyiz üzerine gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 5/12/2017 gün ve 2017/4723 karar nolu ilamıyla mahkememiz kararının bozularak dosyanın 27/12/2017’de mahkememize ulaştığı, posta torbalarının açılmasıyla dosyanın klasörlerinin bozulmuş olduğu, üzerinde ‘6 Ağır CM. 2013/349 taranan dosya’ ibareli CD’nin kırık vaziyette 2 parçaya bölünmüş halde çıktığı, dosyanın 14 adet olan klasörlerinin bozma sonrası mübaşir vasıtasıyla kırık klasörlerden çıkartılıp diğer klasörlere konulması suretiyle düzenlenerek 9 klasöre indirildiğine dair tutanak imza altına alınmıştır.”

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Avukat Murat Yılmaz, “Önemli bir dosyada CD’lerin kırılması manidar. Dosyayı inceledikten sonra gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis Ahmet Şahbaz’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verip, bunu da 10 bin 100 TL lira adli para cezasına çevirmişti. Yargıtay kararı bozmuştu.

(hürriyet)

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