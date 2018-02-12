  • BIST 114.822
  • Altın 161,486
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,6624
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
13.02.2018 05:55

Et çalmak için girdiler...Bakın ne çaldılar

»
Et çalmak için girdiler...Bakın ne çaldılar
İzmir'in Konak ilçesinde bir şarküteriye giren 4 şüpheli, para, sucuk ve gerçek sandıkları maket pastırmaları çaldı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin kasadan çaldığı parayı arkadaşlarından gizli, iç çamaşırına sakladığı görüldü.

Olay, Güzelyalı Mahallesi 56 Sokak'taki şarküteride meydana geldi. Necmettin Akkaya, sabah iş yerine geldiğinde şarküterinin kapısının açık olduğunu, kasadan bir miktar para çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin T.Ö.İ. (36), G.Ö. (20), A.K. (16) ve E.Ö. olduğu belirlendi. İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi de Karabağlar ilçesinde kovalamaca sonunda durdurdukları bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Araçtaki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen kangal sucuk, tahtadan yapılıp boyanan maket pastırmalar, iki televizyon, bir uydu cihazı ve 82 ekmek bulundu.

Öte yandan, hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin kasadan aldığı parayı diğer arkadaşlarından gizleyip, iç çamaşırına saklaması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, şüphelilerin gerçek sandıkları maket pastırmayı ve sucukları aldıkları görülüyor.

Şarküteri sahibi Necmettin Akkaya, "Gerçek sanıp maket pastırmaları bile götürmüşler. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar" dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürüldü12 Şubat 2018 Pazartesi 20:50
  • İş yerindeki tartışma cinayetle bitti12 Şubat 2018 Pazartesi 20:22
  • Kaçak elektriği önlemek için kurulan panoya saldırdılar12 Şubat 2018 Pazartesi 20:20
  • Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı12 Şubat 2018 Pazartesi 20:06
  • 19 yıldır 'Gazi' unvanı bekliyor12 Şubat 2018 Pazartesi 19:52
  • Erciyes'in zirvesinde Afrin şehitlerini andılar12 Şubat 2018 Pazartesi 16:56
  • Korkunç iddia! Asansörde bayılttığı komşusunu...12 Şubat 2018 Pazartesi 16:13
  • 5 dil biliyor, 49 ülke gezdi: Şimdi Ankara'da sokakta yaşıyor12 Şubat 2018 Pazartesi 16:02
  • Bu görüntüye 25 yıl hapis cezası verildi12 Şubat 2018 Pazartesi 13:56
  • Alzheimer hastasının feci ölümü12 Şubat 2018 Pazartesi 12:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti