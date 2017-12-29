Estetik alanında en çok kim, neyi aradı?



Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu estetik cerrahi alanındaki verileri sizler için yorumladı.



En çok burun estetiği arandı



Ülkemizde yıl boyu ‘burun estetiği’ en çok aranan sorgu oldu. Ocak ayı ‘burun estetiği’ konusunda en çok arama yapılan zaman dilimi olarak ilk sırada yer alıyor. Bu da insanların yeni yıla ‘yeni bir ben’ düşüncesi ile başlangıç yapma isteğinin bir göstergesi olarak algılanabilir. Nisan, Haziran, Temmuz ve Ekim ayları bu zaman dilimini takip eden yoğunluk sırasına göre arama yapılan aylar. Arama sonuçlarına bakılırsa ‘burun estetiği’ konusu Türkiye dışında da ilgi çekiyor.



Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da yaşayanlar da bu konuda sırasıyla sorgulama yapan ülkeler. Bunu da hem Türkiye’de estetik cerrahi operasyonlarının çok ileride seviyede olması ve fiyatlarının Avrupa ülkelerine göre daha makul olması olarak yorumlanabilir.

Peki Türkiye’de en çok hangi şehrin sakinleri ‘burun estetiği’ konusunu merak etmiş derseniz sonuçlar ‘Elazığ’ı gösteriyor. Ardından Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Mersin, İstanbul şehirleri geliyor. Geçen yılın şampiyonu olan Trabzon bu sene listede yok.

En çok arama yaz mevsimi başında

Yine ise ‘meme büyütme konusu 201’de en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul’da yaşayan kullanıcılar bu konuda en meraklı kullanıcılar olarak listelenmiş. Deniz mevsiminin başladığı Temmuz başı ise en çok arama yapılan dönem olarak dikkat çekiyor.

‘Meme küçültme’ sorgusu yine ‘büyütme’ aramasını takip ediyor ve İstanbul, Ankara ilk iki sırayı paylaşıyor.

Erkekler de memelerinden mustarip



Estetik cerrahi alanında aramalar sadece kadınları ilgilendirmiyor. Erkeklerde görülen kadın tipi meme büyüklüğü olan ‘jinekomasti’ en çok arananlar listesinde açık ara göze çarpıyor. İzmir, İstanbul, Adana ve Ankara şehirleri bu arama terimiyle internette en çok araştırma yapan yerler. Ve yine ‘jinekomasti’ ile ilgili aramalar en çok deniz mevsimi olan yaz aylarında yapılmış.

Botoks hep revaçta



Cerrahi olmayan aramalarda ilk sıra ise ‘botoks’un. Artık beylerin de kadınlar kadar ilgi gösterdiği bu kırışıklık giderici uygulama yıl boyunca sayısız kez aranmış. Botoks uygulaması konusunda en çok aramayı ise Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir yapmış.

Fiyatlar merak konusu



Bu aramaları takip eden ilgili aramalar ile bağıntılı alt aramalar ise fiyatlar ile ilgili olarak yapılmış. Kullanıcılar yaptıracakları ameliyat ya da uygulamaların hemen akabinde bütçe araştırmaları yaparak planlama konusunda fikir edinmişler.



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