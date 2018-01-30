  • BIST 120.845
  • Altın 163,297
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,6826
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
30.01.2018 09:10

Eskişehir'de protesto zinciri

»
Eskişehir'de protesto zinciri
Eskişehir’de halkın iradesinin dışında Alpu Ovası’na yapılmaya çalışılan termik santral Eskişehirliler tarafından protesto edildi.

Eskişehir’de halkın iradesinin dışında Alpu Ovası’na yapılmaya çalışılan termik santral Eskişehirliler tarafından protesto edildi.

Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda toplanan Eskişehirliler, yüzlerine taktıkları maskeyle de tepkilerini dile getirdiler. Eylem sırasında konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, “Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir’in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen eylem, alkışlarla sonlandırıldı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Uyuşturucuya hayır’ tişörtü giyen adam uyuşturucu ticaretinden tutuklandı30 Ocak 2018 Salı 00:10
  • O hastalık nedeniyle Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı29 Ocak 2018 Pazartesi 23:43
  • 65 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı29 Ocak 2018 Pazartesi 23:13
  • 17 yaşındaki genç kız tartıştığı babasını öldürdü29 Ocak 2018 Pazartesi 22:25
  • Camını kırdıkları otomobilden 35 bin euro çaldılar29 Ocak 2018 Pazartesi 21:14
  • O bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi!29 Ocak 2018 Pazartesi 20:54
  • Kadın iç çamaşırı çalarken suçüstü yakalandı29 Ocak 2018 Pazartesi 20:36
  • Konya’da şebeke suyu 129 kişiyi hastanelik etti29 Ocak 2018 Pazartesi 20:20
  • Yeşil mercimekte üretim yetersiz, Kanada'dan ithal ediliyor29 Ocak 2018 Pazartesi 20:09
  • Tezkeresini alır almaz Afrin için dilekçe verdi29 Ocak 2018 Pazartesi 19:28
    • FOTO GALERİ
    • 31 Ocak kanlı ay tutulmasına dikkat!
    • Saçlarını kestirmeyen lösemi hastası çocuğu polis ikna etti
    • İşte tek bir el hareketiyle zayıflamanın sırrı
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da korkutan trafo patlaması
    • Tüp bomba gibi patladı: 1 yaralı
    • Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti