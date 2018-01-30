Eskişehir'de protesto zinciri

Eskişehir’de halkın iradesinin dışında Alpu Ovası’na yapılmaya çalışılan termik santral Eskişehirliler tarafından protesto edildi.

Eskişehir’de halkın iradesinin dışında Alpu Ovası’na yapılmaya çalışılan termik santral Eskişehirliler tarafından protesto edildi.

Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda toplanan Eskişehirliler, yüzlerine taktıkları maskeyle de tepkilerini dile getirdiler. Eylem sırasında konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, “Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir’in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen eylem, alkışlarla sonlandırıldı.