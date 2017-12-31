  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
31.12.2017 14:05

Eskişehir'de termik santrale karşı imza kampanyası

»
Eskişehir'de termik santrale karşı imza kampanyası
Eskişehir'de yapılması planlanan termik santrale karşı başlatılan imza kampanyası ilgi görüyor.

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu, Alpu Ovası'na kurulmak istenen termik santrale karşı imza kampanyası başlattı. Kentin değişik yerlerine kurulan stantlarda vatandaşlar imza atıyor. Platform üyeleri de vatandaşlara üzerinde 'Eskişehir kıymetlidir, termik santrale hayır' başlıklı bilgilendirme broşürleri dağıtıyor.

2 GÜNDE 50 BİN İMZA

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri Köprübaşı Caddesi sıcak sular mevkiinde kurulan stantta görev aldı. Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu üyesi olan İsmail Kumru,  2 gün içerisinde 50 bin imza topladıklarını söyledi. Kumru şöyle konuştu:

"Biz Çevre ve Yaşam Platformu olarak her görüşteki sivil toplum kuruluşuyla, şu anda Türkiye'nin her yerinde hızla yayılan bu kömürlü termik santrallere hayır diyoruz. Eskişehir'de de yapılmasını istemiyoruz. Santralin Eskişehir'in lületaşına, doğasına, insanına zarar vereceğini düşünüyoruz. Sadece Eskişehir'de değil, bu tür kömürlü termik santralin Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmasını istemiyoruz. Eskişehir'e Türkiye'nin en büyük kömürlü termik santrali yapılmak isteniyor. Eskişehir çok değerli bir şehir. Eskişehir Türkiye'nin göz bebeği. Bu kömürlü termik santral Eskişehir'in turizmine, ticari hayatına, öğrenci hayatına çok ciddi bir darbe vuracak. Bunun için Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu olarak kömürlü termik santrale hayır demek için bu imza kampanyasını başlattık. 250 bin imza toplamayı hedefledik. Ancak bunu aşacağımızı düşünüyoruz. 2 günde 50 bin imzaya ulaştık."

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Eski eşim ve oğlumun kurtulmasını istiyorum'31 Aralık 2017 Pazar 12:19
  • Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı31 Aralık 2017 Pazar 12:14
  • Anamur'da sazlık yangınları korkuttu31 Aralık 2017 Pazar 12:13
  • Meteoroloji'den yılbaşı uyarısı31 Aralık 2017 Pazar 11:52
  • Fahreddin Paşa’nın Atatürk'e yazdığı mektup ortaya çıktı31 Aralık 2017 Pazar 11:40
  • Günlük evde feci ölüm! 18 yaşındaki genç kız...31 Aralık 2017 Pazar 11:28
  • Milli Piyango çekilişi saat kaçta?31 Aralık 2017 Pazar 11:21
  • Sur'da silah sesleri, yerini müzik sesine bıraktı31 Aralık 2017 Pazar 10:51
  • MİT'ten 'çok gizli' yılbaşı hediyesi31 Aralık 2017 Pazar 10:46
  • Fatih Altaylı: Abdullah Gül’ün mesajına güldüm31 Aralık 2017 Pazar 10:31
    • FOTO GALERİ
    • Çift başlı doğan buzağı şaşırttı
    • 2018'de kaç gün tatil var?
    • Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
    VİDEO GALERİ
    • Tekerlekli sandalyedeki evsizi öldürdü
    • İstanbul'da korkunç kaza: Baba ile oğlu enkaz altında kaldı
    • Kadın- erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti