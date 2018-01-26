  • BIST 120.702
  • Altın 162,975
  • Dolar 3,7491
  • Euro 4,6549
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
26.01.2018 18:55

Eskişehir'de korkunç iddia: Birini zehirledi, birini...

»
Eskişehir'de korkunç iddia: Birini zehirledi, birini...
İddiaya göre A.Ç. 3 aylık bir kediyi döner vererek zehirledi, diğer kediyi de çamaşır makinesine attı.

Eskişehir'de üniversitesi öğrenci A.Ç.'nin bir kediyi zehirleyerek, diğerini de çamaşır makinesine atarak öldürdüğü iddia edildi. Şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi A.Ç.,3 aylık bir kediyi döner vererek zehirledi. A.Ç., ardından diğer kediyi de çamaşır makinesine attı. A.Ç., makineyi çalıştırarak kediyi öldürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., 3 aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, kedinin, verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söylüyor. A.Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin ise bunu fark etmediğini öne sürerek, "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" ifadelerini kullanıyor. Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.

Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 YIL ÖNCE ÜNİVERSİTELİ, KEDİYİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI

Eskişehir'de 3 yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi Mustafa Can Aksoy, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'deki kiralar el yakıyor26 Ocak 2018 Cuma 13:29
  • Kent Tarım'da 2018 eğitimleri başlıyor26 Ocak 2018 Cuma 13:13
  • 650 köy yolu ulaşıma kapandı26 Ocak 2018 Cuma 13:00
  • Büyükçekmece’de ikinci el eşyalar mutluluğa dönüşüyor26 Ocak 2018 Cuma 12:41
  • Yarıyıl tatili eğlenceli geçiyor26 Ocak 2018 Cuma 12:38
  • Bademler’e “Köy Üretici Pazarı”26 Ocak 2018 Cuma 12:28
  • Kar Adana'da yol kapattı26 Ocak 2018 Cuma 12:00
  • Nusret Özliman'ın kişisel sergisi açıldı26 Ocak 2018 Cuma 11:46
  • “Kitap değil umut taşıyoruz”26 Ocak 2018 Cuma 11:27
  • Erdoğan'ın aslanları için ısıtmalı barınak26 Ocak 2018 Cuma 10:09
    • FOTO GALERİ
    • Kas büyütme yağı kollarını bu hale getirdi
    • Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
    • Kılıçdaroğlu Kartal'da tapu dağıtım törenine katıldı
    VİDEO GALERİ
    • Hatay Reyhanlı'ya roket atıldı!
    • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı
    • Sosyal medyayı yıktı geçti: Herkes onu konuşuyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti