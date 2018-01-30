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30.01.2018 13:15

Eskişehir’de kömürlü termik santrale karşı zincir oluşturuldu

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Eskişehir’de kömürlü termik santrale karşı zincir oluşturuldu
Eskişehir'de aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in de bulunduğu çok sayıda kişi el ele tutuşup zincir oluşturarak, Alpu Ovası’na yapılması planlana kömürlü termik santrali protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine çok sayıda kişi bu akşam İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda biraraya geldi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP’li Kazım Kurt’un da aralarında bulunduğu kalabalık, ağızlarına ameliyathane maskesi takıp ele ele tutuştu. Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde zincir oluşturan kalabalık Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı oldukları belirtti.

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Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, "Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir’in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir" dedi.

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