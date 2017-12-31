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31.12.2017 18:10

Eskişehir'de 3 bin fidan dağıtıldı

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Eskişehir'de 3 bin fidan dağıtıldı
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 'Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim' kampanyası başlattı.

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim' kampanyası kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın da katılımıyla halka 3 bin fidan dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi yanında, kamyonla getirdiği karaçam ve sedir fidanlarını halka ücretsiz dağıttı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da kamyondan kadınların uzattığı fidanları alıp vatandaşlara verdi. Karacan, "Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz 'Ağaç kesme fidan dik' kampanyası düzenledi. Bu kampanyalar vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, ağaca karşı, toprağa karşı daha da yakınlaşması için, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin toprak ve ağaç sevgisini artırmak için çok önemli. Kampanya çerçevesinde bugün Eskişehir'de 3 bine yakın karaçam ve sedir dağıtılıyor" dedi.

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