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08.01.2018 11:00

Eskişehir ve Manisa'da öğrenciler fişleniyor

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Eskişehir ve Manisa'da öğrenciler fişleniyor
Eskişehir’de bazı okullarda öğrencilere bir anket aracılığıyla ırkları ve dinleri soruldu. Manisa’da ise ne kadar dine göre yaşadıkları sınandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda anket/araştırma adı altında her gün yeni bir fişleme metodu baş gösteriyor.

Bunların son örneği Eskişehir’de yaşandı.

Eskişehir’de birçok devlet okulunda öğrencilerin önüne Mirajans adlı Konya merkezli bir araştırma merkezinin anketleri kondu.

Ne için yapıldığı anlaşılamayan anketlerde öğrencilere sorulan sorulardan bazıları şunlar:

* Cemaat’ten yardım aldın mı?

* Hiç sosyal yardım aldınız mı? Aldıysanız nereden? (Şıklar arasında “Cemaatlerden” seçeneği de var.)

* Kendinizi etnik kültürel olarak nasıl tanımlarsınız?

* En çok izlediğiniz TV kanalı hangisidir? (“Tek seçenek işlenecek” notu düşülen sorunun cevap seçenekleri şunlar: Kanal D, TRT-1, ATV, Star, Fox, Kanal 7, CNN-Türk, NTV, HaberTürk, Beyaz TV, A Haber, Halk TV ve diğer...)

* En çok okuduğunuz gazete hangisidir? (Bu sorunun cevap şıkları arasında da yandaş basının çoğunlukta olması dikkat çekiyor.)

Ankette ayrıca Eskişehir’e CHP’li belediyenin verdiği hizmetlerden memnun olunup olunmadığının irdelenmesi de dikkat çekti.

 

‘Dindarlık’ araştırması

Manisa Turgutlu’da da başka bir araştırma skandalı yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş’ın ‘olur’uyla, ilçedeki tüm okullarda “Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı”yla ilgili anketler dağıtıldı.

Ankette, öğrencilerin yazılı cümlelere katılıp katılmadıkları soruldu. O cümlelerden bazıları ise şöyle:

* Arkadaşlarım olacak kişilerin dindar olması önemlidir.

* Birey, hayatını dine göre düzenlemelidir.

* Evleneceğim kişi dindar olmalıdır.

* Her öğrenci zorunlu din dersi almalıdır.

* Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalıdır.

 

Anket denemez

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş yönetimi, “Bu kağıtlara anket denemez, bunlar fişleme evraklarıdır” dedi.

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ne olduğu bilinmeyen bir özel araştırma şirketinin, yine ne için yapıldığı anlaşılmayan anketlerinin okul sıralarını süslemesi asla kabul edilemez. Genelde bu tür uygulamalar deşifre olduğunda yöneticilerden ‘gönüllülük esası vardı’, ya da ‘öğrenciye ismi sorulmadı’ gibi baştan savma açıklamalar gelse de bu anket için o söylemler tamamen çürüyor. Zira ankette öğrencilere sadece adı değil, açık adresleri bile sorulmuştur. Öte yandan; bir öğrencinin önüne anketi okul yöneticileri ya da öğretmenlerinden birisi koyarsa, o öğrencinin ankete itiraz etme şansı olmadığı açıktır. Öğrencilerin ve onların vesilesiyle ailelerinin dini yaşamlarına, özel hayatlarına, ideolojik eğilimlerine ve hatta genetik kodlamalarına dair soruların sorulması, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun her yurttaşın eşit ve adil eğitim hakkı alması ilkesine aykırıdır. Her bir yavrumuza eşit, adil ve bilimsel eğitim sunmakla yükümlü olan bir Bakanlığın okullarında yapılan bu çağdışı fişleme metotlarını kınıyor, peşini bırakmayacağımızı ilan ediyoruz.”

Öğrencilere uygulanan anketlerin belgeleri


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