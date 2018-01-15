"Eskişehir bu iyiliği unutmaz!"

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen’i ziyaret etti. İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında, Tepebaşı’nda kurulması planlanan termik santral ile ilgili verdiği karar ve dik duruşu nedeniyle Şen’i tebrik etti.

Usluer, Tepebaşı’na yapılması planlanan kömürlü termik santral konusunda; santral kurulması düşünülen alanın tarım arazisi vasfından çıkarılarak üzerinde tesis yapılabilir alana dönüştürülmesi için yapılan oylamada, ret oyun kullanan Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen’i tebrik etti. Usluer, “ Korku ikliminin kol gezdiği bir dönemde, Milletvekillerinin tutuklandığı, muhalif olan kesimlerin baskı altında olduğu bir dönemde sizin Eskişehir için verdiğiniz bu karar ve dik duruşunuz takdir edilmeli ve örnek olmalı elbette. Eskişehir bu doğru duruşu unutmaz! Size teşekkür etmek için geldim. İyi ki sizler varsınız. Sizler gibi insanlar var, biliyoruz. Biz birlikte güçlü olacağız! Sizin verdiğiniz kararın arkasındayız ve bu şehre kömür yakıtlı bir termik santral kurulmasına izin vermeyeceğiz. İnanın sizin bu davranışınız sokakta vatandaş arasında da konuşuluyor. Kiminle konuşsam derdi termik santral ve haberleri çok sıkı takip ediyorlar. Böyle sağlam duruşlu insanların bir adım öne çıkma zamanıdır. Şehirde çoluk çocuk, genç, yaşlı herkes dert etmiş durumda bu santrali ve tepki büyük. Biz bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum size” dedi.

Hüseyin Şen ise yapılması gerekeni yaptığını ifade ederek; “Bu alanın tarım alanı olduğunu ve ülkenin en verimli arazilerinden biri olduğunu o kuruldaki herkes biliyordu. Biz doğruyu söyledik. Bu santral Eskişehir’i bitirir. Bu hatadan derhal vazgeçilmelidir” diye konuştu. ​

