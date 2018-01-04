Eski vali yardımcısına FETÖ şoku

Antalya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan eski vali yardımcısı Mestan Yayman, 7.5 yıl hapse mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA) - Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski vali yardımcısı Mestan Yayman, avukatı ve ailesi katıldı. Savcı, sanık Yayman'ın 'devlet güvenliğine, anayasal hukuk düzeninin işleyişine karşı suç işleme'den cezalandırılmasını talep etti.

Mestan Yayman ise terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını, telefon kartının kopyalanması sonucu ByLock'un telefonuna indirilmiş olabileceğini iddia etti.

Darbe girişiminden iki gün sonra Antalya Havalimanı'nda görevlendirildiğini hatırlatan Yayman, “Havalimanındaki odamda bulunan Fethullah Gülen'e ait olduğu belirtilen 4 kitap ve bir CD, bana ait değil, parmak izi incelemesi yapılmasını istiyorum. Ayrıca, 'J' serisi bir dolar fotoğrafının bulunduğu bilgisayar bana ait değil" dedi.

Mahkeme heyeti, Mestan Yayman'ı, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7.5 yıl hapse mahkum etti.