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17.01.2018 17:00

Eski uzman çavuş, pusu kurularak öldürülmüş

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Eski uzman çavuş, pusu kurularak öldürülmüş
Adana'da hayvan otlattığı yerde pompalı tüfekle öldürülen eski uzman çavuş Nuri Özdemir'in (49), ağaçların arkasında pusu kurulduğu belirlendi.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)-  Olay, Sarıçam ilçesine Karlık Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Eski uzman çavuş Nuri Özdemir, hayvanlarını otlatığı alanda kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü. Evli ve 3 çocuğu olan Özdemir'i kanlar içinde görenler, ambulansı ve jandarmayı aradı. Sağlık ekibi Özdemir'in kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldüğünü tespit etti.

PUSUYA DÜŞÜRÜLMÜŞ

Sevk edilen jandarma ekipleri, Özdemir'in pusu kurularak öldürüldüğünü, cinayet zanlının ağaçların arasına gizlenip, tüfeği buradan ateşlediğini ortaya çıkardı. Ayrıca Özdemir'in baldızını kaçıran kişilerle tartışma yaşadığını ve bu kişilerle arasında bir husumet olduğu ifade edildi.

Jandarmanın olay ilgili soruşturması devam ediyor.

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