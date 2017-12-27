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27.12.2017 23:50

Eski modelleri kasten yavaşlatan Apple’a 1 trilyon dolarlık dava

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Eski modelleri kasten yavaşlatan Apple’a 1 trilyon dolarlık dava
ABD’nin Kaliforniya Eyaleti sakini Violetta Mailyan, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatarak insanları daha yeni iPhone modelleri almaya teşvik etmesi nedeni ile Apple'a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.

Mailyan, iPhone üreticisini, müşterilerden bilgi gizleyerek haksız rekabet ve dolandırıcılıkla suçladı. ABD’li kadın, şirketin kasıtlı olarak cihazların performansını düşürerek kullanıcıları yenilerini almaya zorladığını kaydetti.

Daha önce Reddit kullanıcıları, eski iPhone’ların yavaşladığından şikayetçi olarak şirketin bu etkiyi elde etmek için özel güncellemeler kullandığı tahmininde bulunmuştu.

Apple tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattıklarını kabul etmiş ancak bunun amacının 'telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak' olduğunu savunmuştu.

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