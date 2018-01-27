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27.01.2018 23:40

Eski milletvekili kaza geçirdi

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Eski milletvekili kaza geçirdi
AKP eski Sinop Milletvekili Cengiz Tokmak’ın kullandığı otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Tokmak ile diğer sürücü yaralandı

Kaza, Korucuk mevkisi Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. 25. Dönem AK Parti Milletvekili Cengiz Tokmak’ın kullandığı otomobil ile Ramazan Tuncel yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

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HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Kazada 2 araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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