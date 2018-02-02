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02.02.2018 23:30

Eski mesai arkadaşına son görev

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Eski mesai arkadaşına son görev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yardımcılığını yapan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenazesine katıldı. Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verdi.

Cenaze için Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. 
Eşi Emine Erdoğan ile camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Sıtkı Albayrak'ın oğlu Ömer Albayrak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan da Albayrak'ın eşi Neriman Albayrak'ın yanına geçerek acısına ortak oldu. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verenler arasında yer aldı. Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Bekir Sıtkı Albayrak önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

 

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