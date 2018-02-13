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13.02.2018 22:20

Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı
Serpil Kemalbay'ın İstanbul Esenyurt'taki evinde bu sabah saatlerinde arama yapılmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Ankara’da gözaltına alındı.

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