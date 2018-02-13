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Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı
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Siyaset
13.02.2018 17:15
Serpil Kemalbay'ın İstanbul Esenyurt'taki evinde bu sabah saatlerinde arama yapılmıştı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Ankara’da gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
HDP
,
Serpil Kemalbay
,
gözaltı
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