  • BIST 114.495
  • Altın 162,649
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,7051
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -4 °C
14.02.2018 06:35

Eski eşten ’Sevgililer Günü’ dehşeti

»
Eski eşten ’Sevgililer Günü’ dehşeti
Adana'da Mahmut Demirci, Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski eşi Zuhal Kırlangıç’ı cadde ortasında pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirci ise yoğun bakımda. Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Mahmut D. (49), bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç’ı (47) takip ederek merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda yakaladı. Demirci, Kırlangıç'ın yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü’ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi.

Kırlangıç’ın reddetmesi üzere öfkelenen Demirci, pompalı av tüfeğiyle kadını göğsünden vurdu, ardından da aynı silahla kendisini vurdu. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Çok kan kaybettiği belirtilen Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı13 Şubat 2018 Salı 20:13
  • Nazlı Ilıcak'tan çok konuşulacak sözler13 Şubat 2018 Salı 19:41
  • Kilis'e 2 havan mermisi düştü13 Şubat 2018 Salı 19:30
  • CHP'li Tanal'dan TBMM'deki cinsel taciz için Meclis araştırması talebi13 Şubat 2018 Salı 19:24
  • Afrin şehitlerinin ardından zor soru: Diyanet'i kapattın mı?13 Şubat 2018 Salı 18:49
  • Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren teklif13 Şubat 2018 Salı 18:45
  • TRT'deki FETÖ yapılanması davasında 21 tahliye13 Şubat 2018 Salı 18:40
  • Edirne'deki faciada 3 ceset bulundu13 Şubat 2018 Salı 18:35
  • Altan kardeşler savunmalarını kitap yaptılar13 Şubat 2018 Salı 18:24
  • 'Hayır' paylaşımı nedeniyle Ferhat Tunç’un hapsi istendi13 Şubat 2018 Salı 18:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti