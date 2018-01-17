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18.01.2018 00:15

Eski CIA çalışanına ABD’de gözaltı

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Eski CIA çalışanına ABD’de gözaltı
Eski CIA çalışanı Jerry Chun Shing Lee, gizli belgeleri yasadışı alıkoymaktan ve sızdırmaktan ABD'de tutuklandı.

Eski üst düzey CIA çalışanı Jerry Chun Shing Lee, Çin'deki CIA casuslarının öldürülmelerine ve tutuklanmasına yol açtığı gerekçesiyle Çin'den ABD'ye dönüşte New York'taki JFK Uluslararası Havaalanında tutuklandı.

Lee, CIA’in varlıklarının ve çalışanların numaralarıyla isimlerinin yazılı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan suçlanıyor. 1994 ile 2007 yıllarında CIA'ye hizmet veren Lee’nin ajanları deşifre ederek ABD'nin gizli istihbarat operasyonlarını başarısızlığa uğrattığı belirtiliyor.

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