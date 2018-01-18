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18.01.2018 13:35

Eski CIA ajanından Türkiye açıklaması: Blöf yapmıyor

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Eski CIA ajanından Türkiye açıklaması: Blöf yapmıyor
ABD’nin sahada silahlı bir güç bulundurarak etkin olmaya devam etme niyetinin olduğunu belirterek, “ABD’nin ikincil niyeti ise Suriye’de silahlı mücadelede kullanıldıkları için Kürtleri ödüllendirmektir” dedi.

ANKA - ABD’nin dış istihbarat örgütü CIA’nın eski terörle mücadele ve askeri istihbarat görevlisi Philip Giraldi, ABD’nin Suriye’de sahada etkin olmaya devam etmek ve silahlı mücadelede kullanılan Kürtleri ödüllendirmek istediğini ancak “Türklere karşı çıkmak için ne kaynaklarının ne de iradesinin olduğunu” belirtti. Giraldi, Türkiye’nin “blöf yapmadığını” da söyledi.  

Sputnik İngilizce’ye konuşan Giraldi, ABD’nin sahada silahlı bir güç bulundurarak etkin olmaya devam etme niyetinin olduğunu belirterek, “ABD’nin ikincil niyeti ise Suriye’de silahlı mücadelede kullanıldıkları için Kürtleri ödüllendirmektir” dedi.

“WASHİNGTON GERİ ADIM ATACAK”

Buna karşın ABD’nin Kürtlerin yönetiminin altında bir devlet kurmak Türkiye’nin müdahalesine yol açacağını bildiği için o kadar ileriye gidilmesine izin vermeyeceği görüşünü de dile getiren Giraldi, “Washington’un Türk ordusundan bir operasyon riskini almak yerine geri adım atacağını düşünüyorum. Washington’ın Türklere karşı çıkmak için ne kaynakları var ne de iradesi” dedi.

Philip Giraldi, Washington’un “muhtemelen, ya Kürtleri silahsızlandırmayı yada ellerinde tutmaya izin verilen silahları sınırlandırmayı kabul edeceğini” düşünüyor.

Bu arada, Ankara’dan ABD ve YPG tarafından “sınır ordusu” kurulması planına yönelik olarak yapılan uyarılara değinirken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “blöf yapmadığına” işaret eden Giraldi, açıklamaları sırasında “diplomatik” bir çözümün bulunduğunun bunun da Suriye’deki Kürtlere, “Irak’ta gibi bir çeşit sınırlı özerkliğin tanınmasından geçtiğini” öne sürdü.

Türklerin, muhtemelen bir diplomatik çözümün,  “durumun tehlikeli hale geldiğini hissettiğinde müdahale etmek için yasal bir yaptırım olması için PKK ve faaliyetlerine yönelik güçlü bir kınamayı içermesinde ısrar edeceği” görüşünü de dile getirdi. 

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