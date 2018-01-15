Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın acı günü

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 98 yaşında vefat eden babası Ahmet Kılıç'ın cenazesi, Yozgat'ta toprağa verildi.
Organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Kılıç için Yerköy ilçesi Molla Hüsrev Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Kılıç'ın yakınları, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun ve vatandaşlar katıldı.
İkindi vakti kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi, Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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