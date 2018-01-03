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03.01.2018 20:05
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Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!

Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
Eski AKP Milletvekili Emin Şirin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın zamanda bir açıklama yapacağını söyledi. Şirin, "Gül, eski bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ve eski bir bakanı yanına alıp açıklama yapacak" dedi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Şirin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakında eski bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı yanına alarak ülkeyle ilgili fikirlerini paylaşacağını ifade etti.

Emin Şirin, AKP'ye karşı yeni bir oluşum başlatacağı ileri sürülen 11. Cumhurbaşkanı Gül ile ilgili şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

"Duyduklarımızı bilgi olarak söylüyorum. Çok sık bazı toplantılar yaptığı, memleketin gidişatından memnun olmayanlarla sık sık bir araya geldiği ve artık onlara da bir tavır ortaya koyduğu, durumdan memnun olmadığını anlattığı, AB kriterlerinden uzaklaşılmaması gerektiğini söylediği, hukuk devletinden uzaklaşılmaması gerektiğini söylediğini söylüyorlar. Hatta yakın zamanda da yanında bir eski Anayasa Mahkemesi başkanı ve eski bir Bakan alıp açıklama yapacak."

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