'Eski ABD Özel Kuvvetler askeri YPG saflarında öldürüldü'

YPG saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler askeri 'Zana Ringar' kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD- YPG’ye yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü belirtildi.

CNNTürk'ün aktardığına göre, ABD’li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu ifadelerin yer aldığı bir tweet atıldı: "Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı’nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin."