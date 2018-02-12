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13.02.2018 05:55

Eşine gelen mektubu açan Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı

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Eşine gelen mektubu açan Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın gelini Vanessa Trump, eşine gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın eşi Vanessa Trump, eşi adına gelen mektubu açtı.

New York polisi, içinden beyaz toz çıkan şüpheli zarfı açan Trump’ın öksürme ve mide bulantısı hissettiğini aktardı. Yapılan test sonucunda beyaz tozun tehlikeli bir madde olmadığı belirtildi ancak beyaz tozun ne olduğu açıklanmadı.

Trump ile beraber iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kimliği belli olmayan bir kişi tarafından yollanan zarf ve içindeki beyaz tozla ilgili araştırma başlatıldı.

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