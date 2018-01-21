Esad'dan Afrin harekatı için çok sert açıklama!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin düzenlediği Afrin harekatının Ankara'nın teröristleri destekleme politikasına dayandığını savundu.

Esad, Türkiye'nin Afrin hamlesinin Suriye krizinin başından yürüttüğü "terörizmi destekleme politikası"ndan ayrı olmadığını söyledi.

Sputnik'in Suriye resmi haber ajansı SANA'dan aktardığına göre Esad, İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi'nden heyetle Şam'da bir araya geldi.

Esad, görüşmede "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği sert saldırı, Türk yönetiminin Suriye krizinin ilk gününden bu yana izlediği ve temelde terörü ve terör örgütlerini desteklemek üzerine inşa edilen politikasından ayrı tutulamaz" ifadelerini kullandı.

Suriye hükümeti, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak nitelediği Afrin'e yönelik harekatı kınamıştı.