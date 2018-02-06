  • BIST 114.581
  • Altın 162,217
  • Dolar 3,7863
  • Euro 4,6682
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
06.02.2018 17:50
» »

Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu

Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu
Erzurumlu internet fenomeni Arif Arifoğulları'nın (35), Erzurum şivesi ile hayat verdiği, 'Dadaş Tom' videoları ile milyonlarca takipçisi oldu.

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- Sosyal medyada yayımladığı videolarla tıklanma rekorları kıran Arifoğulları'nın hayatı ise acılarla dolu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde özel bir şirkette çalışan evli ve 3 çocuk babası Arif Arifoğulları'nın TEDAŞ'ta çalışan babası Mustafa Arifoğulları, 5 Nisan 2012'de Aşkale ilçesindeki gölet kazasında yaşamını yitirdi. Baba acısını yüreğinde yaşayan Arifoğulları'nın 2 yıl sonra ise annesi Yosma Arifoğulları kardeşinin kullandığı otomobilin trenin altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Genç yaşta iki kaza ile hem annesi hem de babasını kaybeden Arifoğuları, acılarını çok sevdiği çizgi film kahramanı Tom ile bastırdı. Arifoğulları, yerel ağız ile seslendirdiği videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca kısa sürede halkın ilgi odağı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından milyonlarca takipçisi olan Arifoğulları, Tom'un kendisine hayat verdiğini söyledi. Arifoğulları, "Yaşadığım acılar beni hayattaki farklı güzellikleri bulmaya itti. Çok sevdiğim çizgi film kahramanı Tom'u, Erzurum şivesi ile konuşturdum. Videoları sosyal paylaşım sitesinde paylaşınca kısa sürede ilgi odağı oldu. Bunun üzerine bunların sayısını artırmaya başladım ve bir anda Türkiye'de tanınan bir kişi oldum. Tom artık benim bir parçam oldu" diye konuştu.

İzlenme: 458
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu
Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu
İzleyenleri dehşete düşüren görüntü!
İzleyenleri dehşete düşüren görüntü!
Liselilerin kanlı biten oyun kavgası kamerada
Liselilerin kanlı biten oyun kavgası kamerada
Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Son Eklenen Videolar
Bu da halay çekerek tıraş eden berber
Bu da halay çekerek tıraş eden berber
Selektöre kızdı; otomobilleri biçti
Selektöre kızdı; otomobilleri biçti
NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
 İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi
 İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi
İstanbul'da "ikinci yarıyıl" trafiği
İstanbul'da "ikinci yarıyıl" trafiği
Darmık Dağı ele geçirildi
Darmık Dağı ele geçirildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 507 487 31 17
Haber Scripti