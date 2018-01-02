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02.01.2018 15:20

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar esareti başladı

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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar esareti başladı
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 411 köy yolu kardan kapandı.

ERZURUM, (DHA)- Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar nedeniyle 411 köy ve mahallenin merkezlerle bağlantısı kesildi. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da bazı köy ve mahallelerin yolları kardan kapandı. Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle 356 köy ve mahalle ile bağlantı kesildi. Ardahan'da 30 ve Kars'ta da 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 44 santime ulaşırken, Sarıkamış'ta ise 62 santimi buldu. Kent merkezlerinde ise kar kalınlığı Ardahan'da 23, Erzurum'da 17, Kars'ta 7 ve Ağrı'da 4 santim olarak ölçüldü. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 4 dereceyi gösterdi.

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