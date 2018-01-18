Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu

Ertuğrul Sağlam: "11 maçlığına anlaştım."

İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaşmaya varan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Tecrübeli teknik adam İran ekibiyle 11 maçlığına anlaştıklarını belirterek Uzun süre mukaveleler yapılıp bozulduğunu gördük. Sezon sonuna kadar hava oluşturup, takımı yukarı kaldırıp daha güzel şekilde yola devam etmenin daha faydalı olacağını düşündük dedi."

Tuncay Hoş / Skorer | Türk futbolunun başarılı teknik adamlarından Ertuğrul Sağlam, sürpriz bir kararla kariyerini İran'da sürdürecek. Doğu Azerbaycan Eyaleti'ndeki (Tebriz) Türkler'in kurduğu futbol takımı Traktör Sazi ile anlaşmaya varan tecrübeli teknik adam, hocalık kariyerinde bundan sonraki yol haritasıyla ilgili Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.

"Neden İran ekibiyle 11 maçlığına anlaştınız?" şeklindeki sorumuza Sağlam şu yanıtı verdi: "Şöyle düşündüm. Futbolda şunu gördük ki iyi beraberlik ve karşılıklı anlayışla, insan mutlu olduğu sürece bir kulüpte uzun süre çalışabilir. Türkiye'de uzun süre mukaveleler yapılıp 3 ay sonra bozulduğunu da gördük. Sezon sonuna kadar hava oluşturup, takımı yukarı kaldırıp daha güzel bir şekilde yola devam etmenin daha faydalı olacağını düşündük. Güzel bir ortam oluştuğu takdirde yolumuza İran'da devam edeceğiz."

"Ciddi anlamda Türk nüfusu var"

Sağlam, Traktör Sazi'de ciddi anlamda Türk nüfusu olduğunu vurgulayan , "Yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. Adapte olup bir an evvel takımı ayağa kaldırmak istiyorum" diye konuştu.

Tecrübeli hoca Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak "Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin en az birbiri kadar şampiyonluk şansı var" yorumunu yaptı.

'Zor ama imkansız değil'

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısındaki şansını değerlendiren Sağlam şöyle devam etti: "Zor ama imkansız değil. Cenk Tosun Beşiktaş'ın önemli gol silahlarından birisiydi. Beşiktaş'ın ofansif anlamda güç kaybettiği kesin. Negredo'nun yanına bir forvet alınacak. Beşiktaş Cenk'in yerini doldurmak zorunda."

Sağlam ayrıca Süper Lig'den de teklif aldığını, ancak hedefleriyle örtüşmediği için bunları geri çevirdiğini sözlerine ekledi. (Skorer)