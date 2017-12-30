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30.12.2017 13:25

Ertuğrul Özkök'ün bu yazısı çok tartışılacak: Bir gün sana...

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Ertuğrul Özkök'ün bu yazısı çok tartışılacak: Bir gün sana...
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, son günlerin en çok tartışılan adamına açık mektup yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'milis güç' olarak adlandırdığı Halk Özel Harekât (HÖH) Genel Başkanı Fatih Kaya,  22 ilde 7 bin üyeye ulaştıklarını söyledi. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Sen idealist biri olabilirsin, ama ben sana bir gün neler deneceğini şimdiden anlatayım" diyerek, "Bir gün sana kontrgerilla diyecekler" ifaesini kullandı.

"Sonunda kendini bir 'çete reisi' olarak adaletin karşısında bulacaksın" diyen Özkök'ün  "Bir gün sana kontrgerilla diyecekler" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fotoğrafına bakıyorum...

Belli ki rol modelleri var...

Duruş, hal, eda...

Boyundaki atkı...

Biraz, hatta birazdan da fazla “Kurtlar Vadisi” esintisi sanki...

*

“Bir yılda 7 bin kişiye ulaştık” diye övündüğüne bakarsanız, idealleri, büyük, hedefi ondan da yüce...

“Devletine yardımcı” bir teşkilat yaratmak istiyor...

*

Fotoğrafa bakıyorum ve soruyorum kendi kendime “Yok mudur bu genç insana akıl fikir verecek bir büyüğü...”

Görmüş geçirmiş, ülkesinin son 30-40 yılını bilen bir yakını...

*

Mesela ona şunu diyecek...

“Bak evladım, bak aslanım...

Sen idealist biri olabilirsin, ama ben sana bir gün neler deneceğini şimdiden anlatayım.

Anlatayım da kararını kendin ver...”

*

Devamını ben getireyim...

Önce “derin devlet” laflarını falan okumaya başlayacaksın...

Biliyorum, içinde “devlet” kelimesi olduğu için hoşuna gidecek...

*

Sonra ona bir kelime daha ekleyecekler...

Diyecekler ki “paralel devlet”...

Huylanacaksın...

Ama asıl dalga bir sonrasında gelecek...

“Kontrgerilla” diyecekler sana...

*

Sonunda kendini bir “çete reisi” olarak adaletin karşısında bulacaksın...

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